Партия Медведчука сформировала список из 162 кандидатов-одномандатников на выборах в Раду

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула 162 кандидата для участия в досрочных парламентских выборах по мажоритарным округам. Об этом в пятницу сообщил глава политического совета партии Виктор Медведчук.

"Решением съезда по мажоритарным округам, а их у нас 199, мы выдвинули 162 кандидата", - сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Медведчук отметил, что его партия имеет четкую программу действий, в частности по установлению мира в Донбассе. "Через амнистию, выборы, формирование системы управления на этих сегодня неподконтрольных территориях, мы предоставляем наше предложение вернуть этих людей, а значит, вернуть территории", - подчеркнул он. По словам политика, мирный план, предложенный его партией, обсуждался с руководством Донецкой и Луганской народных республик и может быть реализован "с целью мира в Донбассе".

20 мая состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского, после чего он объявил о роспуске парламента. На следующий день он подписал соответствующий указ и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

Согласно результатам опроса, проведенным центра "Социс", "Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает третье места в рейтинге партий, ее готовы поддержать 9,2% опрошенных.