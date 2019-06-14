Житель ДНР получил ранение при обстреле со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК, 15 июня. /ТАСС/. Мирный житель поселка Александровка на западе Донецка был ранен при обстреле с украинской стороны. Об этом в пятницу сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня в 21:15 Вооруженные силы Украины открыли огонь по поселку Александровка с применением минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей. - В результате обстрела ранение получил мирный житель. Пострадавший был немедленно госпитализирован".

Также в СЦКК добавили, что прямым попаданием боеприпаса поврежден дом.

"Несмотря на то, что представительством ДНР в СЦКК дважды запрашивался режим тишины, обстрел не прекращался около получаса", - подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск), украинские силовики нарушили его через пять минут.