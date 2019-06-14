{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Таджикистана провел "вечер дружбы" для участников саммита СВМДА

Прием состоялся в загородной резиденции, расположенной в Варзобском районе в пригороде Душанбе

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в пятницу ознакомил участников V саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) с красотами живописного Варзобского ущелья и угостил их блюдами таджикской кухни. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прием для высоких гостей состоялся в загородной резиденции, расположенной в Варзобском районе в пригороде Душанбе.

В пресс-службе отметили, что цель мероприятия, названного "вечером дружбы", - показать участникам саммита "неповторимые райские места страны", ознакомить с ее историей, культурой и обычаями, национальной кухней и сельскохозяйственной продукцией.

Президент Таджикистана под аккомпанементы национальной музыки лично приглашал гостей отведать национальные блюда, фрукты, сухофрукты, мед. Глава государства также показал им редких животных, которые были представлены в отдельном павильоне.

"Гостеприимство древнего Таджикистана отличается высоким качеством и дружелюбным характером, страна также славится своей изысканной национальной кухней", - добавили в пресс-службе. В ней отметили, что участники саммита, который состоится в Душанбе 15 июня, любовались красотами ущелья, с восхищением пробовали дары природы и блюда национальной таджикской кухни, выражая благодарность за гостеприимство.

Теги
ТаджикистанРахмон, Эмомали
Глава миграционной службы Мексики подал в отставку
Причины этого решения не называются
Читать полностью