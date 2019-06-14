СМИ: приближенные потерявшей власть Демократической партии спешно покидают Молдавию

КИШИНЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Сторонники ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии спешно покидают страну на частных самолетах, утверждает телеканал TV-8.

"В течение нескольких часов из Кишинева вылетело сразу несколько частных самолетов, - отмечается в сообщении. - По данным сервиса flightradar24, они отправились в Стамбул, Одессу, Москву, Лондон. На одном из них улетела семья бизнесмена Илана Шора, причастного с громкому скандалу с выводом из банков страны миллиарда евро. Предполагается, что на другом улетел олигарх Владимир Плахотнюк - лидер Демпартии и другие его соратники". В самой партии эти публикации не комментируют.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что приближенные к ушедшему в отставку правительства Павла Филипа попытаются бежать, чтобы избежать ответственности за узурпацию власти и хищения. "Не исключаю, что кто-то из руководства Демпартии сейчас попытается покинуть страну, потому что в аэропорту находятся несколько частных самолетов. Но это не спасет, где бы кто ни прятался, в современном мире можно найти любого", - сказал он в пятницу вечером в эфире телеканала RTR Moldova.

Глава Молдавии призвал министров немедленно взять под контроль правительства и силовые ведомства. "Они тянули время, препятствовали новому правительству начать работать, чтобы замести следы и выводить свои деньги из страны в офшоры", - пояснил президент.

Со своей стороны премьер Майя Санду заявила, что Плахотнюк предстанет перед законом за "узурпацию власти" и многочисленные преступления. Она потребовала незамедлительной отставки генерального прокурора Эдуарда Харунжена.

Политический кризис в Молдавии близок к разрешению после того, как в пятницу вечером ДПМ заявила о переходе в оппозицию, отставке прежнего кабинета Павла Филипа. Как сообщил ТАСС информированный источник в партии, это решение было принято после визита в офис партии посла США в Кишиневе Дерека Хогана. По его словам, лидеры демократов до последнего надеялись на поддержку Вашингтона в противостоянии с президентом, парламентом и правительством Санду, но не получили ее. Как сообщают молдавские СМИ, во многом эти переговоры были связаны с предоставлением гарантий для ухода от власти Плахотнюка.