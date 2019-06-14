Во Франции пройдет 31-я акция протеста "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. 31-я акция протестного движения "желтых жилетов" пройдет во Франции в субботу. Согласно многочисленным призывам в соцсетях, наиболее крупные демонстрации должны пройти в городе Тулуза на юге страны.

Участники движения планируют собраться на площади Арно-Бернар в полдень, после чего отправиться маршем по центральным улицам вплоть до вечера. Данная акция не задекларирована в местной префектуре, в связи с чем власти ожидают возможных беспорядков, в том числе прибытия радикалов из так называемого черного блока - движения антиглобалистов. Префектура департамента Верхняя Гарона, административным центром которого и является Тулуза, запретила любые манифестации на центральной площади Капитоль. Точные прогнозы на количество участников предстоящей акции отсутствуют.

В Париже главный сбор запланирован на площади Бастилии в 09:00 (10:00 мск), данная акция официально одобрена префектурой. Сам же марш, посвященный на сей раз традиционным для "жилетов" требованиям о повышении покупательской способности, стартует в 11:30 и завершится на площади Маршала Жуэна. Согласно информации из нескольких групп в Facebook, на призыв откликнулись 310 человек.

В Лилле, Лионе, Марселе и других городах страны также должны пройти ставшие уже традиционными протестные акции. По информации портала "Актю", большое количество людей ожидается в городе Мобеж, однако сколько именно - не уточняется. Учитывая, что в последнее время число участников демонстраций постоянно уменьшается, в эти выходные ничто не обещает обратного. Примечательно, что даже центральные СМИ никак не анонсируют предстоящие протесты.

В некоторых городах демонстрации с участием "желтых жилетов" начались еще в пятницу. Так, в городе Каркасон (департамент Од) несколько десятков человек вышли к зданию местного оператора электросетей, чтобы выразить недовольство ростом тарифов на электричество, а также газ и автомобильное топливо. Ночная манифестация запланирована в городе Дуэ в Нормандии.

Рейтинг власти

В пятницу социологическая служба Elabe провела опрос среди 1 тыс. человек с целью узнать мнение французов о том, как они относятся к планам правительства на вторую половину пятилетки нынешнего президента страны Эмманюэля Макрона. Так, 46% респондентов признали, что власти придерживаются своих предвыборных обещаний, однако 77% заявили, что их работа по улучшению покупательской способности граждан неэффективна. Такую же негативную оценку 79% дали политике сокращения неравенства между территориями страны, 78% - усилиям правительства по сокращению государственного долга.

В воскресенье, 9 июня другая соцслужба - OpinionWay - сообщила об увеличении рейтинга Макрона, а также премьер-министра Эдуара Филиппа до 33%. При этом количество тех, кто симпатизирует движению "желтых жилетов", составило 46%. В свою очередь Elabe оценивала поддержку президента и премьера на уровне 32% и 30% соответственно.