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Нападение на танкеры в Оманском заливе

CNN: военные Ирана пытались сбить дрон США в Оманском заливе перед инцидентом с танкерами

Телеканал со ссылкой на источник сообщил, что ракета не достигла цели и упала в воду

ТАСС, 15 июня. Иранские военные за несколько часов до инцидента 13 июня в Оманском заливе засекли американский беспилотник над водами, где произошла предполагаемая атака на танкеры, и совершили попытку сбить его зенитной ракетой. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN со ссылкой на американское официальное лицо.

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По его данным, "ракета не достигла своей цели и упала в воду". Перед обстрелом со стороны иранцев американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 выявил сближение кораблей, принадлежащих Ирану, с танкерами, однако никаких доказательств совершения иранскими кораблями нападения на танкеры аппарат не зафиксировал, заявил источник CNN.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются.

Теги
СШАИранНападение на танкеры в Оманском заливе
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