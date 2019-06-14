CNN: военные Ирана пытались сбить дрон США в Оманском заливе перед инцидентом с танкерами

ТАСС, 15 июня. Иранские военные за несколько часов до инцидента 13 июня в Оманском заливе засекли американский беспилотник над водами, где произошла предполагаемая атака на танкеры, и совершили попытку сбить его зенитной ракетой. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN со ссылкой на американское официальное лицо.

По его данным, "ракета не достигла своей цели и упала в воду". Перед обстрелом со стороны иранцев американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 выявил сближение кораблей, принадлежащих Ирану, с танкерами, однако никаких доказательств совершения иранскими кораблями нападения на танкеры аппарат не зафиксировал, заявил источник CNN.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются.