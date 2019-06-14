Канада обеспокоена обострением ситуации из-за нападения на танкеры в Оманском заливе

ОТТАВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Канады осуждают нападения на танкеры в Оманском заливе и обеспокоены последовавшим за этим обострением ситуации в регионе. Об этом в пятницу говорится в заявлении канадского МИД.

"Правительство Канады осуждает недавние нападения на танкеры в Оманском заливе, - заявили во внешнеполитическом ведомстве. - Эти нападения на гражданские суда вызывают обеспокоенность Канады и многих наших международных партнеров". В МИД подчеркнули, что Оттава также "глубоко обеспокоена и дальнейшим обострением [ситуации] в и без того напряженном регионе". В ведомстве добавили, что канадские власти внимательно следят за развитием ситуации и находятся в постоянном контакте со своими международными партнерами.