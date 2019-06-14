Минюст США согласился, что Мнучин не обязан был предоставлять налоговые декларации Трампа

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин не нарушал американское законодательство, отказавшись предоставить Конгрессу налоговые декларации президента Дональда Трампа. Такое мнение выразило Министерство юстиции США в распространенном в пятницу юридическом заключении, направленном в Минфин.

"Несмотря на то, что исполнительной ветви власти следует с должным почтением и уважением относиться к запросам Конгресса, Министерство финансов США не было обязано без возражений принимать заявленную комитетом цель, а учитывая все факты и обстоятельства, мы согласны с тем, что у комитета отсутствовала легитимная законодательная цель для подобного запроса", - говорится в документе.

Ранее Мнучин отказался предоставлять демократам в Палате представителей Конгресса налоговые декларации Трампа. Он аргументировал это решение "отсутствием легитимной законодательной цели".

Налоговые декларации президента

Председатели нескольких комитетов Палаты представителей ранее потребовали предоставить налоговые декларации Трампа за последние годы. Претензии были обращены к фирме Mazars, проверяющей и готовящей финансовую отчетность главы государства и частных предприятий членов его семьи.

Трамп в свою очередь ранее отметил, что не намерен предоставлять свои налоговые декларации. Он заверил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам президента, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

При этом во время предвыборной кампании 2016 года республиканец заявлял о намерении опубликовать налоговые декларации, однако так и не сделал этого. Тогда Трамп также объяснил это проверками в отношении его бизнеса. В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.