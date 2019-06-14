В Сербии стартовали учения "Славянское братство - 2019"

БЕЛГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Международные тактические учения "Славянское братство", направленные на отработку взаимодействия в борьбе с терроризмом, начались в городе Панчево. Об этом сообщила в пятницу вечером пресс-служба министерства обороны страны.

В маневрах, которые продлятся до 27 июня, принимают участие более 1 тыс. военных из России, Белоруссии и Сербии.

В пятницу состоялись торжественное построение воинских контингентов, прибывших в Сербию, подъем флагов стран - участниц и парад военнослужащих и военной техники. Далее учения будут проходить поэтапно на нескольких полигонах страны. В рамках первой фазы маневров будет отрабатываться координация подразделений и разработка заданий по контртеррористической тактике. Затем отработанные навыки будут закреплены в ходе активной фазы учений, включающей десантирование и учебные стрельбы.

Наиболее красочная часть маневров будет проведена 24 июня на аэродроме Ковин, расположенном в 50 км от Белграда. Там в присутствии журналистов будут проведены показательные выступления и выставка оружия.

С российской стороны в маневрах принимают участие 200 десантников Псковской десантно-штурмовой дивизии со штатной техникой, страну-хозяйку представляют 750 военнослужащих, Белоруссию - 60 десантников. В учениях задействованы свыше 50 единиц военной техники, а также военно-транспортные самолеты Ил-76МД.

Учения "Славянское братство" проводятся в пятый раз. Впервые военные тренировки в таком составе прошли в России в 2015 году, в ноябре 2016 года их организовали в Сербии, в июне 2017-го - в Белоруссии, в 2018 году маневры вновь провели в России.