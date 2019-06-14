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Политический кризис в Венесуэле

Венесуэльская НПО сообщила о количестве акций протеста в стране в мае

В различных регионах страны было зарегистрировано почти 1,55 тыс. манифестаций

КАРАКАС, 15 июня. /ТАСС/. Почти 1,55 тыс. акций протеста было зарегистрировано в мае в различных регионах Венесуэлы, что на 81% больше, чем за тот же месяц 2018 года. Такие данные обнародовала в пятницу в Twitter неправительственная организация (НПО) "Центр наблюдения за социальной конфликтностью".

"В мае этого года число протестов практически удвоилось по сравнению с маем 2018 года", - говорится в записи. Самое большое число манифестаций - 190 - прошло в штате Мерида, за ним следуют такие регионы, как Тачира, Сукре и столица страны. Чаще всего, по данным НПО, граждане выходили на улицы с требованиями повысить зарплату, обеспечить соблюдение своих трудовых прав, а также гарантировать бесперебойное электро- и водоснабжение.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек. Международный валютный фонд в своем апрельском докладе спрогнозировал уровень инфляции в Венесуэле в 2019 и 2020 годах на уровне 10 млн процентов.

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ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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