Госдепартамент приветствовал мирную передачу власти в Молдавии

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют мирную передачу власти в Молдавии и решение Демократической партии (ДПМ) уйти в оппозицию. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Соединенные Штаты приветствуют заявление Демократической партии о том, что она уходит из правительства в пользу премьер-министра Майи Санду и коалиции, сформированной демократически избранным парламентом. Мы приветствуем то, что как новая коалиция, так и бывшее правительство объявили о приверженности мирной передаче власти, что отражает волю народа Молдавии. Мы призываем к сдержанности в этот переходный период", - отмечается в документе.

"Соединенные Штаты будут и дальше пристально следить за развитием ситуации в Молдавии и остаются привержены работе со всеми молдаванами, строящими процветание и демократическое будущее", - добавила Ортэгус.

Политический кризис в Молдавии близок к разрешению после того, как в пятницу вечером ДПМ заявила о переходе в оппозицию и отставке прежнего кабинета Павла Филипа. Как сообщил ТАСС источник в партии, такое решение было принято после визита в офис ДПМ посла США в Кишиневе Дерека Хогана. По словам источника, лидеры демократов до последнего надеялись на поддержку Вашингтона в противостоянии с президентом, парламентом и правительством Санду, но не получили ее. Как сообщают молдавские СМИ, во многом эти переговоры были связаны с предоставлением гарантий для ухода из власти руководителя ДПМ олигарха Владимира Плахотнюка.