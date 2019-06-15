СМИ: протестные акции в Гонконге возобновятся 16 июня

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 июня. /ТАСС/. Ситуация с массовыми протестами в Гонконге в последние два дня оставалась спокойной: акции утихли, крупных групп демонстрантов в центре города не наблюдалось. Однако тысячи людей вновь планируют выйти на улицы в воскресенье по созыву оппозиционных сил, сообщила газета South China Morning Post.

Местные власти пытаются найти пути выхода из острого внутриполитического кризиса, но пока воздерживаются от заявлений, касающихся перспектив дальнейшего продвижения законопроекта об экстрадиции. Он позволит наладить механизм выдачи в материковый Китай лиц, скрывающихся от правосудия в этой автономной территории с особым административным статусом.

В минувшую среду рассмотрение проекта закона во втором чтении было отложено на неопределенный период после того, как десятки тысяч демонстрантов заблокировали здание Законодательного совета. Были отмечены столкновения с полицией, которая применила резиновые пули и слезоточивый газ против радикальных групп, пытавшихся пойти на штурм. Свыше 80 человек получили ранения, 11 зачинщиков беспорядков задержаны.

Правительственный комплекс в настоящее время остается закрытым, прилегающие к нему переулки блокированы. Очередное заседание местного парламента намечено на среду, 19 июня, но пока не уточняется, будет ли поставлен на повестку обсуждений депутатов законопроект об экстрадиции. Сразу несколько влиятельных советников главы администрации Гонконга Кэрри Лам призвали ее не спешить с принятием закона и не поднимать этот вопрос в ближайшее время. Сама она исходила из твердой необходимости утвердить законопроект к июлю.

Многие местные жители выступают против этого закона, полагая, что он подрывает автономный статус Гонконга, формулу "одна страна - две системы" и создает угрозу демократическим свободам. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и обвиняют Пекин в усилении вмешательства во внутренние дела Гонконга, которому была гарантирована широкая степень автономии до 2047 года. В минувшее воскресенье здесь была созвана крупнейшая за последние годы акция протеста, собравшая, по некоторым оценкам, до 1 млн человек.