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Акции протеста в Гонконге

СМИ: власти Гонконга отложат принятие законопроекта об экстрадиции

По данным радиостанции RTHK, власти могут объявить об этом в течение дня
Описание
© AP Photo/Vincent Yu

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 июня. /ТАСС/. Администрация Гонконга приняла решение отложить дальнейшее продвижение законопроекта об экстрадиции, вызвавшего в городе массовые протесты. Об этом сообщила в субботу радиостанция RTHK со ссылкой на источник в правительстве.

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Ожидается, что позже в течение дня последует официальный комментарий на этот счет.

В среду рассмотрение проекта закона во втором чтении было отложено после того, как десятки тысяч демонстрантов заблокировали здание Законодательного совета Гонконга. Произошли столкновения с полицией, которая применила резиновые пули и слезоточивый газ против радикальных групп, пытавшихся пойти на штурм. Свыше 80 человек получили ранения, 11 зачинщиков беспорядков задержаны.

9 июня в Гонконге прошла крупнейшая за последние годы акция протеста, она собрала, по некоторым оценкам, до 1 млн человек. 16 июня оппозиция созывает новую многотысячную демонстрацию.

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