Шрёдер назвал законным воссоединение Крыма с Россией

ТАСС, 15 июня. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер выразил мнение, что воссоединение Крыма с Россией произошло на законных основаниях. Об этом в четверг сообщила газета Bild.

Шрёдер, пишет издание, также призвал к отмене санкционного режима в отношении России из-за ситуации вокруг Крымского полуострова. По его словам, воссоединение Крыма с Россией имеет под собой "правовую основу, оно было совершено с одобрения населения, а значит, [воссоединение] нельзя рассматривать как агрессию со стороны России".

Кроме того, бывший канцлер Германии указал на необходимость соблюдать минские соглашения, которые лежат в основе урегулирования ситуации на Украине, всеми сторонами конфликта. "Наконец, на востоке Украины обе стороны, а не только Россия, должны соблюдать минские соглашения, а также и Украина", - заключил он.