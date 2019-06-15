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Политический кризис в Молдавии

Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк покинул страну

В пресс-службе партии уточнили, что олигарх уехал на несколько дней из страны к своей семье
Владимир Плахотнюк Вадим Денисов/ТАСС
Описание
Владимир Плахотнюк
© Вадим Денисов/ТАСС

КИШИНЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну. Это подтвердила в субботу пресс-служба партии.

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"В связи со спекуляциями, появившимися в СМИ, о так называемом исчезновении лидера ДПМ отмечаем, что Владимир Плахотнюк уехал на несколько дней из страны к своей семье", - отмечается в сообщении.

После заявления ДПМ в пятницу об отставке правительства Павла Филипа новый премьер Майя Санду предупредила, что Плахотнюк предстанет перед законом, и обвинила олигарха в узурпации власти в стране и других преступлениях. Как сообщили накануне молдавские СМИ, после ухода в оппозицию из страны выехали Плахотнюк и приближенные к нему люди. Президент Молдавии Игорь Додон высказал сожаление, что нынешнее правительство еще не контролирует аэропорт и правоохранительные органы, чтобы воспрепятствовать этому.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьПолитический кризис в Молдавии
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