Душанбе в полной готовности встретил гостей саммита СВМДА

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Столица Таджикистана в ожидании высоких гостей Пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) приобрела торжественный облик. В эти дни СМИ, освещающие душанбинский саммит, делятся впечатлениями о подготовке к визиту глав государств и правительств 27 стран региона и праздничном убранстве таджикской столицы.

Саммит

Пятый саммит СВМДА пройдет в Душанбе в субботу. Сюда уже съехались все его участники - главы государств, председатели правительств, министры иностранных дел 27 стран-участниц и стран-наблюдателей, а также представители международных организаций.

650 иностранных и местных корреспондентов, аккредитованных на саммит, представляют СМИ из России, США, Китая, стран Евросоюза, Канады, Бахрейна, ОАЭ, Афганистана, Ирана, Камбоджи, Турции, Индии, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Пакистана, Бангладеш, Ливана, Шри-Ланки, Киргизии и Ирака.

Пресс-центр для представителей СМИ расположен на первом этаже Дворца "Навруз", где проходят основные мероприятия. В специально оборудованном пресс-центре журналисты обеспечены мониторами для прямой трансляции мероприятия и записи совещания в формате HD, синхронным оборудованием с переводом на русский, английский и китайский языки.

Все по плану

Для всесторонней подготовки к душанбинскому саммиту был разработан план, в котором проработаны все детали - от подготовки необходимых документов и мер безопасности до концертной программы, представляющей культуру всех 27 стран - участниц СВМДА.

Подготовку Душанбе к приему гостей взял под личный контроль мэр столицы Рустами Эмомали. Таджикские архитекторы, дизайнеры и цветоводы разработали праздничный облик города. Последние месяцы городские службы по благоустройству и озеленению восстанавливали зеленые газоны, высаживали живую изгородь, выравнивали кроны деревьев и рассаживали сезонные цветы. Город украсили почти 9,5 млн цветов, выращенных в городских питомниках.

Преображение города

Ландшафтный дизайн поражает фантазией и буйством красок, а баннеры и транспаранты с приветственными лозунгами создают радостное настроение. В центре города на главной площади установлен символ саммита - две ладони, поддерживающие три сплетенных кольца. На протяжении всего пути следования кортежей по протокольной трассе созданы цветочные композиции, украшающие разные по форме конструкции. В частности, кувшины огромных размеров, украшенные зеленью, из которых разливаются цветочные реки, символизируя изобилие и щедрость.

Группа дизайнеров продумала и ночной вид города, поменяв фонарные столбы, добавив светодиодные ленты и прожекторы, придав сияния и блеска архитектурным ансамблям и цветочным обрамлениям.

Наргис Саидова, сотрудница международной организации, выразила восхищение праздничным городским пейзажем: "Теперь я каждый день хожу пешком через скверы, получая эстетическое наслаждение от красивой природы и умелой работы наших градостроителей". Она отметила особенное ощущение в столице в предвкушении приезда гостей, "когда людей наполняет радость от возможности оказать истинно восточное гостеприимство".

Меры безопасности

Беспрецедентные меры безопасности приняты правоохранительными органами и специализированными ведомствами в канун проведения масштабного политического мероприятия. Весь личный состав правоохранительных органов и силовых структур Таджикистана перешел на усиленный вариант несения службы. Безопасность проведения саммита обеспечивают более 4 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

С самого приезда первых высокопоставленных гостей 13 июня они круглосуточно охраняют все стратегически важные объекты и места проведения мероприятий, включая аэропорт, гостиницы и маршруты передвижения правительственных кортежей. Практически за неделю пресс-служба МВД официально обратилась к гражданам с сообщением о перекрытии основных проспектов и улиц Душанбе для автомобильного транспорта в дни проведения саммита. Мэрия призвала горожан воздержаться от поездок на личном автотранспорте через центральную часть города и воспользоваться общественным транспортом, который будет беспрепятственно курсировать по обычным маршрутам.

Школьников освободили от занятий на пару дней, сотрудников некоторых компаний отпустили с работы во второй половине дня.

В дни проведения саммита закрыт один из самых крупных рынков столицы "Корвон", торговый центр "Садбарг" и многие другие пункты скопления людей. Предприниматели среднего и малого бизнеса, продавцы и обслуживающий персонал вынуждены приостановить коммерческую деятельность. Но они относятся к этому с пониманием. Предприниматель Зебуниссо Халимова отметила: "Малый бизнес нуждается в ежедневной работе. Но в "Садбарге", на самом деле, собираются тысячи людей в день, что осложняет контроль и безопасность в этом месте".

Кратко о СВМДА

Идея о созыве форума была впервые представлена первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1992 года. Первый саммит СВМДА был проведен только через 10 лет - в 2002 году. В 2018 году в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН председательство перешло от Китая к Таджикистану до 2020 года.

Пятый Саммит глав государств СВМДА проходит 15 июня в столице Таджикистана. Этот международный форум создан для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии. Он объединяет 27 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.