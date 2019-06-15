МВД Молдавии обещает завести уголовные дела против лидеров Демпартии и партии "Шор"

КИШИНЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Против лидера ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимира Плахотнюка, а также руководителя партии "Шор" Илана Шора будут заведены уголовные дела. Об этом сообщил в субботу вице-премьер, глава МВД республики Андрей Нэстасе, отвечая на вопросы журналистов о возможности уголовного преследования.

"Конечно, будут [уголовные дела]", - ответил Нэстасе. При этом он отказался комментировать сообщение пресс-службы ДПМ о выезде Плахотнюка из страны. "Из разных соображений не могу сказать о местонахождении Плахотнюка и Шора", - отметил Нэстасе.

Политический кризис в Молдавии близок к разрешению после того, как демократы заявили об уходе в оппозицию, а их сторонники разблокировали входы в государственные учреждения. Ранее Санду заявила, что Плахотнюка и людей из его окружения могут обвинить в узурпации власти и других многочисленных преступлениях. Шор оказался в центре крупного коррупционного скандала. Он разгорелся в 2015 году, когда в прессу попала информация о том, что из банковской системы страны было выведено около 1 млрд. долларов, что составляет более 20% ВВП страны.