Замглавы Генерального комиссариата полиции Молдавии Кавкалюк сообщил об уходе в отставку

КИШИНЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Заместитель главы Генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк объявил о своей отставке и решении учредить политическую организацию. С соответствующим заявлением он выступил на брифинге в субботу.

"Я принял решение уйти в отставку, однако я останусь рядом с гражданами. Скоро я объявлю о создании политической организации", - сказал Кавкалюк. При этом он заверил, что полиция будет в полной мере обеспечивать безопасность в ходе митинга в поддержку правительства Майи Санду, который запланирован на 16 июня.

Заявление прозвучало после вчерашнего решения контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдавии уйти в оппозицию. После этого сторонники демократов разблокировали входы в государственные учреждения. В субботу утром кабинет Санду смог собраться на первое заседание в здании правительства.