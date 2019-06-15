Премьер Молдавии сообщила об отмене митинга 16 июня

КИШИНЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Майя Санду сообщила об аннулировании марша в поддержку нового парламентского большинства и правительства, который был запланирован на 16 июня в Кишиневе.

"Митинг, запланированный 16 июня, не состоится. Мы переносим его на более позднее время, так как все должны отдохнуть, включая полицию", - сказала Санду на совместном брифинге с вице-премьером Андреем Нэстасе в субботу. В акции должны были принять участие сторонники проевропейского блока Acum ("Сейчас"), а также Партии социалистов Республики Молдова.

Политический кризис в Молдавии близок к разрешению после того, как контролировавшая власть в стране Демократическая партия Молдовы накануне заявила об уходе в оппозицию, а ее сторонники разблокировали входы в государственные учреждения. В субботу утром кабинет Санду смог собраться на первое заседание в здании правительства.