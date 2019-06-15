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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Страны СВМДА призвали к выполнению обязательств по иранской ядерной сделке

В принятой по итогам саммита декларации отмечается, что Совместный всеобъемлющий план действий "доказал свою эффективность и не имеет лучшей альтернативы в настоящее время"

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Страны - участницы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) подтвердили, что Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) не имеет альтернативы, и призвали все стороны сделки к полному выполнению своих обязательств. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита СВМДА в Душанбе.

"Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который по-прежнему является значительным достижением многосторонней дипломатии, единодушно одобренному резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН 2015 года, и подчеркиваем, что СВПД доказал свою эффективность и не имеет лучшей альтернативы в настоящее время, а также приветствуем полное выполнение Исламской Республикой Иран своих обязательств в ядерной сфере, что неоднократно подтверждалось Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), и призываем все другие стороны полностью выполнить свои обязательства, вытекающие из СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН с тем, чтобы общие цели, которые подвигли на заключение соглашения, были своевременно достигнуты в установленном порядке", - отмечается в документе.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД.

Израиль, являющийся государством - участником СВМДА, выступил против данного пункта декларации.

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