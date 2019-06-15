Додон: допустившие преступления представители прежней власти ответят по закону

"Сейчас нас ждет важный этап. Либо госструктуры подчиняются новой власти, либо они должны уйти. И после этого, конечно, нужно разбираться со всеми незаконными действиями тех, кто был у власти до сих пор", - цитирует в субботу слова главы государства издание "Комсомольская правда в Молдове". Вместе с тем Додон призвал не допускать произвола, подобно Демократической партии (ДПМ) во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком.

"Мы не можем действовать так, как действовал Плахотнюк! Чтобы председатель партии давал указания - этого арестовать или другого. Тогда чем мы лучше их? Мы должны действовать по закону! Есть закон, все должны действовать по закону и по закону отвечать", - сказал президент.

Как заявил в субботу новый глава МВД Молдавии Андриан Нэстасе, против Плахотнюка, а также руководителя партии "Шор" Илана Шора будут заведены уголовные дела. При этом он отказался комментировать сообщение пресс-службы ДПМ о выезде Плахотнюка из страны. "Из разных соображений не могу сказать о местонахождении Плахотнюка и Шора", - отметил Нэстасе.

Политический кризис в Молдавии близок к разрешению после того, как демократы заявили об уходе в оппозицию, а их сторонники разблокировали входы в государственные учреждения. Ранее Санду заявила, что Плахотнюка и людей из его окружения могут обвинить в узурпации власти и других многочисленных преступлениях. Шор оказался в центре крупного коррупционного скандала. Он разгорелся в 2015 году, когда в прессу попала информация о том, что из банковской системы страны было выведено около $1 млрд, что составляет более 20% ВВП.