Следующий саммит СВМДА пройдет в 2022 году

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Следующий, шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет в 2022 году. Эта дата указывается в декларации, принятой по итогам саммита в Душанбе.

"Мы договорились провести шестую встречу министров иностранных дел СВМДА в 2020 году и шестой саммит СВМДА в 2022 году", - отмечается в документе.

СВМДА - международный форум, объединяющий 27 государств Азиатского континента, в том числе Россию, Китай, государства Центральной Азии (кроме Туркмении) и Ближнего Востока, Индию. Идею о созыве Совещания выдвинул в 1992 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Таджикистан принял председательство в СВМДА от Китая осенью 2018 года на период до 2020 года.