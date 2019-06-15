Меркель поддержала увеличение оборонного бюджета Германии

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила рост трат на оборону требованиями безопасности. С такими словами она выступила в новом выпуске еженедельного подкаста, который опубликован в субботу.

"Многие годы мы недостаточно снабжали Бундесвер. И поэтому хорошо, что на протяжении нескольких лет мы повышали бюджет для нашей безопасности, для наших вооруженных сил. Мы вновь это сделаем в следующем году. Безопасность заключается в том, что можно будет приобрести больше современных средств и выполнять новые задачи", - сказала канцлер.

Ранее Германия известил НАТО о том, что в этом году оборонный бюджет ФРГ составит €47,32 млрд, а в следующем вырастет до €49,67 млрд.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал немецкие власти за то, что они, по его словам, недостаточно тратят на армию. Он ссылается на достигнутые пять лет назад в рамках НАТО договоренности, согласно которым все страны блока должны увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП. В феврале этого года Берлин пообещал НАТО увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП страны к 2024 году.