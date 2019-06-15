Глава МИД Палестины заявил о намерении государства добиваться суверенитета

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Палестинцы никогда не согласятся на условную свободу и ограниченную автономность, не хотят жить в "золотой клетке" и будут добиваться суверенитета. Об этом заявил в субботу в Душанбе на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) глава МИД Государства Палестина Рияд аль-Малики.

"Планы администрации США - так называемая сделка века - в действительности является нарушением наших законных прав. Нас лишили их, а также независимости и справедливости, Палестина не может иметь такое будущее, - указал он. - В течение длительного времен мы боролись не для того, чтобы жить в "золотой клетке". Мы не хотим условной свободы - нам нужна суверенность, а не ограниченная автономность. Нам нужен мир и мирное сосуществование, а не доминирование и подавление".

"Народ Палестины и его руководство не примут ни одного плана, предложения или сделки, которые не соответствуют международным законам, уставу и резолюциям ООН, - подчеркнул аль-Малики. - Такая сделка никогда не сможет достичь всеобъемлющего и долгосрочного мира на Ближнем Востоке, если она не отвечает правам народа Палестины, первоочередным из которых является наше право на самоопределение и независимую Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме".

Глава МИД Палестины отметил, что соблюдение верховенства закона на национальном и международном уровнях является необходимым для поддержания мира и безопасности, а также достижения целей экономического и социального развития. "Поэтому нам необходимо избегать избирательных подходов и двойных стандартов", - подчеркнул он.

"Сегодня мы находимся на критическом перепутье, когда мировое сообщество сталкивается с большими сложностями, включая терроризм, насильственный экстремизм и иностранную оккупацию, - добавил он. - Уверены, что эти вызовы и трудности не могут быть решены каждым государством в одиночку. Для этого требуется единая международная позиция с целью разрешения конфликтов, борьбы с террором и защитой мира и безопасности".