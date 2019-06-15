Экс-директор ЦРУ и бывший посол США на Украине посетили зону силовой операции в Донбассе

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Экс-директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петрэус и бывший посол США на Украине Джон Хербст посетили Донбасс, где обсудили ситуацию в регионе с командующим силовой операцией Вооруженных сил Украины Сергеем Наевым. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе штаба операции.

"Делегация США посетила Авдеевку, где состоялась встреча с военнослужащими Вооруженных сил Украины, выполняющими боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения с противником", - говорится в сообщении на странице в Facebook. Наев, подчеркнули в пресс-службе, "проинформировал высоких гостей о текущей ситуации с безопасностью".

В настоящий момент и Петрэус, и Хербст занимают должности в американском аналитическом центре "Атлантический совет". Ранее на этой неделе они встречались с официальным представителем Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонидом Кучмой.

В субботу также ожидается визит президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую область. По данным его пресс-службы, глава государства намерен посетить Мариуполь. Это будет уже вторая поездка в Зеленского в Донбасс с момента вступления в должность президента.