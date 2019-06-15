Страны СВМДА выступили против односторонних шагов по изменению статус-кво Иерусалима

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Страны-участницы СВМДА выступают "против любых односторонних решений, которые могут привести к изменению статус-кво священного города Иерусалим". Это положение содержится в декларации, которую лидеры СВМД утвердили по итогам саммита в Душанбе.

"Мы решительно выступаем против любого одностороннего решения, которое может привести к изменению статус-кво священного города Иерусалим", - говорится в документе.

Страны-участницы СВМДА подчеркнули приверженность "праву палестинцев на создание независимого, полностью суверенного палестинского государства в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме". "Мы твердо поддерживаем историческую роль Иорданского Хашимитского Королевства как хранителя святых мест в священном городе Иерусалиме", - подчеркивается в документе.

Страны СВМДА выразили обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, призвав все заинтересованные стороны выполнять соответствующие резолюции ООН для достижения мира, безопасности и стабильности в этом регионе. "Мы также считаем необходимым возобновить переговоры по ближневосточному мирному процессу, чтобы достичь решения о создании на основе международного права соответствующих резолюций ООН и Арабской мирной инициативы двух суверенных государств существующих рядом друг с другом в мире, гармонии, спокойствии и безопасности", - говорится в декларации.

Государства СВМДА также призвали мировое сообщество увеличить финансовые взносы в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). "Мы остаемся серьезно обеспокоены нынешней финансовой ситуацией в БАПОР и подчеркиваем его важную роль в предоставлении базовых и неотложных услуг палестинским беженцам. Мы призываем все страны увеличить финансовые взносы и искать новые пути и средства для наращивания практического сотрудничества с БАПОР в соответствии с его мандатом, выданным ООН", - подчеркивается в документе.

Еще один пункт декларации содержит заявление о поддержке создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, на основе добровольно достигнутых договоренностей между заинтересованными государствами этого региона.

При этом декларация содержит сноску о том, что Израиль выступил против этих пунктов документа.