Совместный доклад Сената Франции и Совета Федерации России представят в 2020 году

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Верхние палаты парламентов России и Франции (Совет Федерации и Сенат) представят новый совместный доклад о состоянии отношений и сотрудничестве двух стран в начале 2020 года, сообщил в субботу журналистам председатель комитета по обороне и иностранным делам французского Сената Кристиан Камбон.

"Вероятно, это произойдет в начале следующего года. Сейчас уже почти июль, будут каникулы, а для этого необходимы встречи. Мы решили написать второй том доклада, - сказал Камбон после встречи российских сенаторов с французскими коллегами в Париже. - Необходимо еще провести дополнительную работу, написать его".

"Это долгий труд, это действительно глубокий доклад. Нельзя писать просто то, что уже известно, - продолжил он. - Мы хотим работать вместе по этой теме".

Предыдущий доклад, составленный представителями Сената и Совета Федерации, был представлен весной 2018 года. В нем описывалось состояние отношений между Россией и Францией, а также с европейскими государствами в целом. Кроме того, в нем содержались рекомендации по их улучшению и развитию. В частности, речь шла о сотрудничестве в рамках борьбы с терроризмом, а также в различных сферах вроде экономики, науки и культуры. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что на французских сенаторов оказывалось серьезное давление с целью помешать их совместной работе с российскими коллегами при составлении доклада.

В субботу делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем председателя СФ Николаем Федоровым провела в Париже встречу с председателем Сената Франции Жераром Ларше. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.