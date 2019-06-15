Зеленский назначил временных руководителей Одесской и Полтавской областей

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных руководителей Одесской и Полтавской областных государственных администраций. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы украинского государства.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации на Шаталову Светлану Николаевну", - говорится в тексте одного из документов. С апреля 2017 года она занимала должность заместителя губернатора региона. В Полтавскую область назначен Олег Пругло, который с 2014 года был первым заместителем губернатора этой области.

Зеленский 11 июня уволил 15 губернаторов областей. В частности, Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской и Запорожской. В тот же день президент назначил временно исполняющих обязанности глав в 12 регионах. Так, руководителем Волынской обладминистрации стал Александр Киричук, Закарпатской - Иван Дуран, Запорожской - Элла Слепян, Иванно-Франковской - Мария Савка, Кировоградской - Сергей Коваленко, Сумской - Вадим Акперов, Тернопольской - Иван Крисак, Хмельницкой - Владимир Кальниченко, Черниговской - Наталья Романова, Николаевской - Вячеслав Боня, Львовской - Ростислав Замлинский, Киевской - Вячеслав Кучер.