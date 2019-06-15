В МИД ОАЭ заявили, что доказательств связи конкретной страны с атаками 12 мая недостаточно

КАИР, 15 июня. /ТАСС/. Пока нет достаточных доказательств причастности какого-либо конкретного государства к совершенным 12 мая атакам на танкеры в Персидском заливе. Об этом, как передает телеканал Sky News Arabia , заявил в субботу глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

"К настоящему моменту мы еще не решили, что существует достаточно доказательств, указывающих на связь конкретного государства с нападениями на танкеры", - сказал он. Однако, по словам министра, в них "прослеживается четкий след Ирана".

Как сообщил глава ведомства, расследование нападений показало, что был взрыв снаружи судна под водой. Он также указал, что технология, использовавшаяся в диверсиях, "не встречается у незаконных группировок, это операция, которую может провести только государство".

"Мы хотим, чтобы поставки нефти из региона были безопасными для стабильности мировой экономики, - подчеркнул шейх Абдалла. - Мировое сообщество должно сотрудничать для обеспечения международной навигации и безопасного доступа к энергоносителям. Мы все должны работать, чтобы избавить регион от эскалации и дать шанс голосу мудрости".

МИД ОАЭ сообщал, что 12 мая у порта Эль-Фуджайра против четырех торговых судов была совершена диверсия в исключительной экономической зоне государства. Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве ОАЭ передавало, что атаке подверглись танкеры Amjad и Al Marzoqah, принадлежащие саудовской компании Bahri, а также танкер под норвежским флагом Andrea Victory и зарегистрированное в эмиратах судно A. Michel. Пострадавших не было.

Аравийские монархии, как и многие другие страны, осудили эти вылазки, указав на то, что подобные атаки угрожают судоходству и стабильным поставкам нефти на мировой рынок. В Саудовской Аравии, а также США неоднократно звучали заявления, что к диверсиям может быть причастен Иран.