Мун Чжэ Ин: диалог США и КНДР на рабочем уровне нужен для успешного саммита

СТОКГОЛЬМ, 15 июня. /ТАСС/. Переговоры на рабочем уровне между США и КНДР об урегулировании ситуации вокруг Корейского полуострова необходимы для успеха на следующем саммите двух стран. Такое мнение выразил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

"Два лидера - президент США Дональд Трамп и председатель [Госсовета КНДР] Ким Чен Ын - выразили доверие друг другу и подчеркнули приверженность продолжению диалога. Но для достижения прогресса между Пхеньяном и Вашингтоном, по моему мнению, необходимы переговоры на рабочем уровне до того, как произойдет встреча на высшем уровне", - отметил он.

"Саммит должен произойти на определенных условиях, что предотвратит ситуацию, подобную той, которая случилась в Ханое на втором саммите, когда два лидера не смогли достичь соглашения. Я не уверен, какой прогресс может быть достигнут на переговорах рабочих групп, но нам неуместно комментировать это на этой стадии", - продолжил президент.

В пятницу газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что переговоры на рабочем уровне между США и КНДР об урегулировании ситуации вокруг Корейского полуострова зашли в тупик, диалог сохраняется только на высшем уровне - между американским президентом и лидером КНДР.

В 2018 году в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории двусторонний саммит, по итогам которого был подписан совместный документ. Согласно документу, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.