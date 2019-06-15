СМИ: генсек ЛАГ посетит Судан в рамках усилий по урегулированию кризиса

КАИР, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт посетит в воскресенье Судан в рамках посреднических усилий по урегулированию кризиса в стране. Об этом сообщил в субботу телеканал Al-Arabiya.

По его данным, генсек планирует провести переговоры с членами временного Военного совета и лидерами ведущей силы протестного движения - "Альянсом за свободу и перемены". Как отмечает телеканал, Абу аль-Гейт намерен заявить сторонам о необходимости "приверженности мирному пути" с целью завершения переходного периода, а также призовет их "избегать всего, что может накалить обстановку".

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в Судане армия отстранила находившегося у власти 30 лет президента страны Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военсовета. На протяжении двух месяцев стороны пытались прийти к устраивающему всех решению, однако договориться у них так и не получилось.

3 июня полиция и спецназ Судана силой зачистили от протестующих площадь перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил в Хартуме, в результате чего погибли десятки человек, а ситуация накалилась до предела. После этого оппозиция отказалась продолжать переговоры с армией и заявила о сворачивании всех контактов с военными. Более того, в Хартуме началась бессрочная акция гражданского неповиновения, но уже спустя два дня она была приостановлена благодаря посредническим усилиям Эфиопии, которая пытается усадить стороны за стол переговоров, нацеленных на определение формата будущего переходного периода.

Однако, несмотря на заверения эфиопских эмиссаров о скором возобновлении диалога, прорыва в этом вопросе пока не намечается. Предложение перенести переговоры между армией и оппозицией в Аддис-Абебу также не нашло поддержки. Военные по-прежнему декларируют готовность продолжать контакты, обвиняя при этом оппозицию в отсутствии единого руководства и стратегии, но отвергают какое-либо давление как внутри страны, так и из-за рубежа.