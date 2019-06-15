Президент Молдавии подтвердил отмену народного марша 16 июня

КИШИНЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил, что марш в поддержку нового парламентского большинства и правительства, который был запланирован на 16 июня в Кишиневе, отменяется. Ранее об отмене акции сообщила премьер-министр Молдавии Майя Санду.

"Вчерашняя декларация Демпартии является лишь частью общего процесса полной передачи власти новому парламентскому большинству и правительству. Задача новой власти - обеспечить правопорядок и функционирование всех институтов государства. Одновременно необходимо дать тысячам полицейским возможность вернуться в районы хотя бы на выходные после того, как Демпартия держала их на жаре по тревоге целую неделю. В эти выходные также важный для большинства граждан Молдовы Православный праздник - День Святой Троицы. Учитывая вышесказанное, а также развитие политической ситуации в стране, принято решение перенести народный марш на другой день, о котором будет сообщено дополнительно", - написал Додон в субботу на своей странице в Facebook.

В акции должны были принять участие сторонники поддерживающей президента Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и проевропейского блока Acum ("Сейчас"), одним из лидеров которого является Санду.

Политический кризис в Молдавии близок к разрешению после того, как контролировавшая власть в стране Демократическая партия Молдовы 14 июня заявила об уходе в оппозицию, а ее сторонники разблокировали входы в государственные учреждения. В субботу утром кабинет Санду смог собраться на первое заседание в здании правительства.