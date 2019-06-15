Мэр Риги подверг критике предложение о сносе памятника воинам-освободителям

РИГА, 15 июня. /ТАСС/. Мэр Риги Дайнис Турлайс подверг резкой критике предложение о сносе памятника советским воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Этот монумент находится под защитой международного договора между Латвией и Россией, напомнил столичный градоначальник.

"Этот памятник является субъектом межгосударственного договора, который заключен между Латвией и Россией. И отвечает за международные договоры Министерство иностранных дел. Политическая ответственность за принятые решения полностью возлагается на того, кто за это отвечает в прямом смысле", - передает его слова в субботу местный информационный портал Delfi.

Турлайс подчеркнул, что относится к такой инициативе негативно. "Я когда слышу слова о сносе памятника, о сжигании книг и так далее, то вижу такие очень мрачные картины из истории, которую я еще в школе учил. И думал, что в наше время - еще в прошлом веке - такие люди исчезли с земли, таких дикарей просто не существует. Но оказывается, философский факт, что история повторяется, мы теперь можем увидеть в реальности", - отметил мэр Риги.

В начале марта на рассмотрение в Сейм (парламент) была передана очередная общественная инициатива по демонтажу монумента советским воинам-освободителям, которая собрала ранее более 10 тыс. подписей жителей Латвии. Решением депутатов на этой неделе она была направлена на рассмотрение в комиссию Сейма по иностранным делам и комиссию по образованию, культуре и науке. В 2016 году законодательный орган уже отклонил аналогичную петицию, потому что заключенный ранее с Россией договор предусматривает взаимное сохранение мемориалов и мест массовых захоронений, однако авторы новой инициативы предлагают снести монумент, игнорируя это соглашение.

При этом на прошлой неделе Сейм отклонил петицию в защиту памятников борцам с нацизмом, в том числе монумента советским воинам-освободителям, под которой подписались свыше 23 тыс. жителей страны.

Каждый год 9 мая у монумента советским солдатам в Риге собираются порядка 200 тысяч жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.