Глава Молдавии приветствовал решение КС о пересмотре спровоцировавших кризис решений

КИШИНЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон приветствовал решения Конституционного суда (КС) о пересмотре решений, спровоцировавших кризис в стране.

"Решение суда пересмотреть решения, приведшие к политическому кризису в стране, было принято по моему запросу. Я приветствую это решение", - сказал глава Молдавии в беседе с корреспондентом ТАСС.

Конституционный суд Молдавии аннулирует некоторые решения от 7 - 9 июня, которые спровоцировали политический кризис в стране. Такое решение приняли судьи на заседании в субботу.

Кризис в Молдавии начался 8 июня, когда поддерживающая президента Партия социалистов (ПСРМ) договорилась с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет ДПМ. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Санду, которая является одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в КС, который объявил эти решения неконституционными. Судьи отстранили Додона от обязанностей президента, чтобы исполнявший обязанности премьера и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо него. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа.