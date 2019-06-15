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Нападение на танкеры в Оманском заливе

СМИ: в Японии не согласны с мнением США о причастности Ирана к нападениям на танкеры

По данным агентства Kyodo, этот вопрос будет обсуждаться на встрече Синдзо Абэ с Дональдом Трампом во время саммита "двадцатки" в Осаке 28-29 июня

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Японии не согласно с утверждениями США о причастности Ирана к недавним нападениям на танкеры в Оманском заливе и попросило у Вашингтона дополнительных доказательств на этот счет. Об этом написало в субботу информационное агентство Kyodo со ссылкой на несколько правительственных источников.

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По их данным, ситуация вокруг Ирана, включая вопрос о нападениях на танкеры, станет важной темой обсуждения на двусторонней встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится во время предстоящего 28-29 июня саммита "двадцатки" в Осаке.

"Пока, - приводит Kyodo мнение одного из высокопоставленных чиновников в Токио, - американские разъяснения по этой проблеме не выходят за пределы зоны предположений". По данным источников, правительство Японии по различным дипломатическим каналам затребовало у Вашингтона четких подтверждений того, что атаки на танкеры организовал Тегеран. Агентство напоминает, что эти нападения произошли практически в то же время, когда премьер Абэ проводил переговоры в Иране с духовным лидером этой страны аятоллой Али Хаменеи. Это нанесло удар по престижу главы японского правительства, который пытался выступать посредником в налаживании диалога между Тегераном и Вашингтоном.

Теги
ЯпонияСШАИранХаменеи, АлиАбэ, СиндзоТрамп, ДональдНападение на танкеры в Оманском заливе
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