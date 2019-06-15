Генпрокурор Судана отвергает международное расследование разгона забастовки в Хартуме

"Мы не поддерживаем международное расследование произошедшего и отвергаем создание международной комиссии по этому вопросу", - указал он. Кроме того, по его словам, на заседании Военного совета с участием представителей генпрокуратуры, посвященном проблеме противодействия криминальным элементам в районе проведения сидячей забастовки, в принципе не обсуждался вопрос разгона протестующих.

3 июня полиция и спецназ Судана силой зачистили часть палаточного лагеря протестующих в центре Хартума рядом со штаб-квартирой главного командования вооруженных сил. В результате акции, а также последовавших за этим столкновений погибли, по официальным данным, 64 человека. Оппозиция заявляет о 118 жертвах. В тот же день на экстренно созванной пресс-конференции представители Военного совета отметили, что "не ожидали таких последствий", однако до последнего не заявляли о своей причастности. Более того, согласно официальным сведениям армии, акция силовиков была нацелена исключительно против преступных элементов, которые воспользовались обстановкой в столице и создали свой криминогенный район рядом с сидячей забастовкой протестующих. Только 13 июня Военный совет Судана признал, что приказ о разгоне сидячей забастовки в Хартуме отдали военные.

После событий 3 июня оппозиция отказалась продолжать переговоры с армией и заявила о сворачивании всех контактов с военными. Более того, в Хартуме началась бессрочная акция гражданского неповиновения. Но уже спустя два дня она была приостановлена благодаря посредническим усилиям Эфиопии, которая пытается усадить стороны за стол переговоров, нацеленных на определение формата будущего переходного периода в стране. Однако, несмотря на заверения эфиопских эмиссаров о скором возобновлении диалога, прорыва в этом вопросе пока не намечается.

После военного переворота в Судане и отстранения от власти президента Омара аль-Башира 11 апреля в Хартуме почти два месяца продолжались контакты между Военным советом и крупнейшей оппозиционной силой альянсом "За свободу и перемены" о будущем устройстве и создании органов власти. Однако они зашли в тупик. Военные по-прежнему декларируют готовность продолжать контакты, обвиняя при этом оппозицию в отсутствии единого руководства и стратегии, но отвергают какое-либо давление как внутри страны, так и из-за рубежа.