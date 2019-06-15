СМИ: Военсовет Судана в течение 14 дней заявит о формировании временного правительства

КАИР, 15 июня. /ТАСС/. Управляющий Военный совет Судана намерен в течение двух недель объявить о формировании временного правительства. Об этом сообщило в субботу издание Al-Intibaha со ссылкой на осведомленные источники в Хартуме.

"В течение двух недель военные объявят о формировании временного правительства вне зависимости от того, будут или нет достигнуты договоренности с [оппозиционным] альянсом "За свободу и перемены" , - отмечает издание. - В случае, если не удастся воплотить в жизнь соглашение с альянсом, то к участию в работе [кабинета] будут привлечены ассоциированные с ним партии, а также технократы, в том числе профессора университетов и эксперты".

Кроме того, портал приводит слова главы политического комитета совета и его официального представителя Шамс ад-Дина Каббаши о том, что "Военный совет решил отложить решение о созыве досрочных выборов, чтобы дать посредникам возможность добиться каких-либо результатов". "Мы хотели бы прибегнуть к одностороннему решению, только если мы исчерпаем все усилия, и у нас останется лишь крайний вариант".

В настоящее время свои посреднические усилия по сближению позиций военных и оппозиционных сил предпринимает Эфиопия. Кроме того, в воскресенье в Хартум направляется генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт.