Грузинская оппозиция провела в Тбилиси митинг с требованием военного нейтралитета

ТБИЛИСИ, 15 июня. /ТАСС/. Несколько сотен человек приняли участие в субботнем митинге оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" на тбилисской площади Свободы. Одно из главных требований акции - придать стране внеблоковый статус, сообщила грузинская телекомпания IMEDI.

Участники акции требовали объявить в Грузии военный нейтралитет. "Военный нейтралитет, именно эта политика приведет нас к той калитке, которую 28 лет мы никак не можем открыть. Я имею в виду свой дом", - сказала депутат парламента Грузии от "Альянса патриотов", уроженка Сухуми Ада Маршания.

Члены молодежного крыла партии "Европейская Грузия - Движение за свободу" тайком вывесили с балкона здания горсовета Тбилиси, под которым была установлена сцена митинга, баннер с надписью "НАТО этому месту". Плакат продержался несколько минут. Его заметил один из участников акции за нейтралитет и снял.

Организаторы акции, которая длилась около часа, также потребовали от властей скорого завершения процесса демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, правовой оценки времен правления экс-президента Михаила Саакашвили, а также заботы о поддержке местных производителей.

Под конец митинга руководство "Альянса патриотов Грузии" решило придать манифестациям регулярный характер и обещало с конца июня устраивать подобные акции в городах Зугдиди, Поти (край Самегрело - Земо Сванети) и Батуми (Аджария).