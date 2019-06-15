Великобритания призвала Иран освободить сотрудницу фонда Thomson Reuters

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Власти Соединенного Королевства призвали в субботу Тегеран освободить начавшую голодовку сотрудницу фонда Thomson Reuters Назанин Загари-Рэтклифф, которая начала голодовку в знак протеста против пребывания под стражей. Позицию официального Лондона озвучил министр иностранных дел Джереми Хант в эфире телеканала Sky News.

"Наше послание Ирану заключается в том, что какими бы ни были разногласия с Соединенным Королевством, в их центре находится судьба ни в чем не повинной женщины. Позвольте ей воссоединиться со своей дочерью Габриэлой. Пожалуйста, покажите, что вам свойственно сострадание, что у вас есть сердце, и позвольте Назанин вернуться домой", - обратился к иранским властям руководитель Форин оффиса.

В субботу муж осужденной Ричард Рэтклифф сообщил о том, что ему позвонила Назанин с информацией о том, что она известила судебные власти о начале "новой голодовки в знак протеста против своего продолжающегося несправедливого заключения". Она добавила, что эта голодовка не является сухой.

После этого сообщения Хант обсудил с Рэтклиффом ситуацию, складывающуюся вокруг судьбы его супруги. "Этим утром я встречался с ее мужем Ричардом. Это чрезвычайно смелая семья. На прошлой неделе их дочери исполнилось пять лет, и Назанин находится в тюрьме уже более половины жизни своей дочери", - напомнил глава британского МИД.

Это уже далеко не первый призыв Форин оффиса к иранским властям по делу Загари-Рэтклифф, которое имеет и британское подданство, и иранское гражданство. В 2016 году сотрудница фонда Thomson Reuters была осуждена в Иране на пять лет тюрьмы за участие в политическом заговоре с целью свержения действующей власти. Осенью 2017 года в ее отношении было возбуждено новое дело по обвинению в распространении антииранской пропаганды, что может грозить ей осуждением еще на пять лет. В январе нынешнего года Загари-Рэтклифф провела трехдневную голодовку в знак протеста против отсутствия доступа к необходимой медпомощи.

МИД Великобритании последовательно добивается оправдания и освобождения этой женщины. Данный вопрос неоднократно поднимался в ходе встреч министров иностранных дел двух стран.