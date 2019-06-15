Зеленский может "перезагрузить" антикоррупционные ведомства Украины из-за неэффективности

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский через три месяца инициирует законопроект о "перезагрузке" Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупицонной прокуратуры (САП), если их сотрудники не продвинутся в расследовании ряда резонансных дел. Об этом сообщил в субботу заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

"Президент дал три месяца для того, чтобы сотрудники антикоррупционных структур показали, что могут эффективно работать. Если им это не удастся, то он будет вынужден реагировать путем внесения законодательной инициативы в парламент, и парламент будет принимать решение о возможной перезагрузке одного или двух антикоррупционных органов", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Рябошапка уточнил, что речь идет о привлечении к ответственности фигурантов "серьезных коррупционных скандалов", например, дела "Укроборонпрома" или "Центрэнерго".

Зеленский 31 мая обсудил с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким предложения о совершенствовании работы антикоррупционных структур. Глава государства тогда подчеркнул, что показателем способности ведомств ответить на ожидания украинцев станут результаты расследования резонансных преступлений в течение трех месяцев.

"Укроборонпром", "Центрэнерго" и Порошенко

За три недели до первого тура президентских выборов на Украине разгорелся скандал вокруг госконцерна "Укроборонпром". По данным журналистского расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые позволяли предприятиям отрасли втридорога поставлять запчасти для армии. При этом в нелегальных сделках якобы участвовали близкие к экс-президенту Украины Петру Порошенко лица, в частности сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Журналисты также обвинили Государственную фискальную службу, Военную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро в соучастии этим махинациям.

В САП 22 мая сообщали, что на Порошенко и ряд других должностных лиц возбуждено дело по статье о превышении служебных полномочий. Оно касается назначения руководства в электрогенерирующей компании "Центрэнерго". Далее эти лица, по версии следствия, путем махинаций с акциями нанесли предприятию ущерб на 6 млрд гривен ($228 млн).