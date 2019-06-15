Премьер Молдавии потребовала отставки Конституционного суда

КИШИНЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Премьер Молдавии Майя Санду потребовала отставки Конституционного суда (КС), который с 7 по 9 июня принял ряд решений, спровоцировавших политический кризис в стране. Об этом она заявила после того, как судьи в субботу всего за пять минут отменили все эти решения.

"Конституционный суд должен принимать решения в соответствии с положениями конституции, но никак не на основе решений и поведения политических игроков страны. Требую у судей КС незамедлительно подать в отставку, если у них осталась хоть капля чести и уважения к конституции и гражданам этой страны", - написала Санду на своей странице в Facebook.

Судьи отменили свои же решения после запроса президента Игоря Додона. Среди них постановление о нелегитимности парламента, незаконности утверждения им правительства Санду, избрания председателя законодательного органа Зинаиды Гречаный. Судьи также отстранили Додона от обязанностей президента, чтобы исполнявший обязанности премьер-министра и член Демократической партии Молдовы (ДПМ) Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо него. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа, а парламент попросил Венецианскую комиссию Совета Европы дать оценку действиям КС.