СМИ: полиция применила слезоточивый газ для разгона "желтых жилетов" в Тулузе

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов разогнали митинг "желтых жилетов" в Тулузе с помощью слезоточивого газа. Об этом в субботу сообщила радиостанция France Bleu .

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

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По ее данным, около 2 тыс. демонстрантов собрались в 14:00 (15:00 мск) в районе бульвара Страсбург в Тулузе на не задекларированный в местной префектуре митинг. Уже через несколько минут прибывшие на место проведения акции отряды полиции применили слезоточивый газ и разогнали демонстрантов. В настоящее время в городе мобилизованы значительные силы правоохранительных органов для предотвращения возможной новой акции.

Несколько сотен участников движения также вышли на площадь Бастилии во французской столице и начали шествие по направлению к площади Маршала Жуэна. О стычках с полицией и задержаниях не сообщается.

Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.