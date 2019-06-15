Эксперт: США давно подозревали РФ в ведении ядерных испытаний, но не имели доказательств

ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов, Дарья Ряжских/. США в течение многих лет подозревали Россию и Китай в проведении ядерных испытаний, однако не имели тому веских доказательств. Об этом сообщил в субботу корреспондентам ТАСС бывший координатор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) Гэри Сеймор, комментируя утверждения Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США о том, что Россия возобновила проведение ядерных испытаний.

"Я не знаю, что думать [по поводу нынешних обвинений РУМО]. Долгие годы [у США] имелись предположения и подозрения, что Россия и Китай проводят ядерные испытания [боезарядов] очень малой мощности, однако твердых свидетельств [этого] не было", - сказал Сеймор. В настоящее время он работает в Белферовском центре науки и международных отношений при Гарвардском университете, а также возглавляет один из исследовательских институтов Университета Брэндайса.

Сеймор затруднился предположить, на что опираются новые обвинения американской военной разведки в адрес России и КНР, и какие цели могут преследовать США, выступая с подобными заявлениями. "Мне не известно, появилась ли какая-то новая информация. Я также не знаю, разделяют ли выводы РУМО другие элементы разведывательного сообщества США", - отметил специалист. Должность координатора Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ он занимал с 2009 по 2013 год. В 1995-2000 годах Сеймор был помощником президента США Билла Клинтона, старшим директором по вопросам нераспространения в Совете национальной безопасности Белого дома.

В четверг в заявлении РУМО утверждалось, что Россия, по мнению правительства США, "включая разведсообщество... производила испытания ядерных вооружений, которые привели к ядерным взрывам". Этот документ был подготовлен в развитие высказываний директора РУМО Роберта Эшли, он 29 мая утверждал, что Россия, как полагают США, "вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности".

Россия категорически отвергла выводы, которые огласил Эшли. Глава МИД РФ Сергей Лавров 31 мая назвал их бредовыми домыслами. Мораторий на ядерные испытания действует в России уже почти 30 лет. Последнее такое испытание было проведено на полигоне на Новой Земле 24 октября 1990 года. Кроме того, в 2000 году Россия ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Подготовительная комиссия Организации по ДВЗЯИ ранее сообщила ТАСС, что не фиксировала нештатных событий в России, а системы мониторинга ядерных испытаний работают в обычном режиме. Исполнительный секретарь комиссии Лассина Зербо подчеркнул 31 мая в интервью газете The Guardian, что нет никаких свидетельств, подкрепляющих нынешние обвинения США в адрес России.