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СМИ: спецслужбы Канады уничтожили досье на экс-премьера Пьера Эллиота Трюдо

По информации телеканала CTV, это произошло еще в 1989 году

ОТТАВА, 15 июня. /ТАСС/. Канадская служба безопасности и разведки уничтожила досье на бывшего премьер-министра Канады Пьера Эллиота Трюдо (1968-1979, 1980-1984). Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.

Секретное досье спецслужб на одного из самых видных политиков в истории Канады было уничтожено 30 января 1989 года, "так как оно больше не соответствовало законодательно установленному порогу хранения в этой службе или в [другом] архиве". Отмечается, что документы попали под нож в том числе и результате скандала конца 1980-х годов, когда стало известно, что канадские спецслужбы следили за большим количеством политиков, ученых, общественных деятелей, защитников окружающей среды и пр.

При этом часть секретных досье, например, на бывшего премьера провинции Квебек Рене Левека (1976-1985), все-таки оказались в национальных архивах, а досье на Трюдо-старшего, а также на премьер-министров Канады Джона Дифенбейкера (1957-1963) и Лестера Пирсона (1963-1968) были уничтожены.

Согласно канадским законам, секретные досье могут быть опубликованы через 20 лет после смерти человека. Пьер Эллиот Трюдо скончался 28 сентября 2000 года. Его сын - Джастин Трюдо - 19 октября 2015 года стал 23-м премьер-министром Канады.

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