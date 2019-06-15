Лондон приветствует приостановку Гонконгом рассмотрения законопроекта об экстрадиции

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Власти Великобритании приветствуют решение правительства Гонконга приостановить дальнейшее рассмотрение законопроекта об экстрадиции, вызвавшего массовые протесты. Об этом в субботу написал в Twitter министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант.

"Молодцы правительство Гонконга, что прислушались к обеспокоенности смелых граждан, которые отстаивали права человека", - отметил министр.

Как подчеркнул Хант, в Лондоне продолжают считать, что обеспечение прав и свобод, зафиксированных в Объединенной китайско-британской совместной декларации по вопросу передачи Гонконга, является лучшей перспективой для этой региона.

Данная декларация предусматривает реализацию принципа "одна страна - две системы" в виде сохранения в Гонконге капитализма (свободы предпринимательства при обеспечении надлежащих прав и свобод граждан) на срок в 50 лет после передачи этой территории Китаю в 1997 году.

В субботу глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам заявила о том, что после тщательного изучения ситуации руководство этого специального административного района Китая решило приостановить дальнейшее рассмотрение законопроекта об экстрадиции. Против него выступили многие местные жители, полагая, что он подрывает автономный статус Гонконга, формулу "одна страна - две системы" и создает угрозу демократическим свободам. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и обвиняют Пекин в усилении вмешательства во внутренние дела Гонконга, которому была гарантирована широкая степень автономии до 2047 года.