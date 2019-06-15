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СМИ: афганский спецназ уничтожил 11 боевиков "Талибана" на юго-востоке страны

Также в ходе операции задержали двух боевиков

ТАСС, 15 июня. Подразделения афганских сил специального назначения уничтожили 11 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в ходе операции в провинции Забуль на юго-востоке республики. Об этом агентству Khaama Press в субботу сообщили военные источники.

По их информации, в ходе операции также были задержаны два боевика.

Сведения о пострадавших или жертвах среди сотрудников сил безопасности или мирных жителей не приводятся.

В Афганистане происходят регулярные боевые столкновения. Более 50% территории страны находится под контролем талибов. Ситуация осложняется тем, что в республике также действуют отряды из исламистов, отколовшихся от талибов и объявивших о поддержке террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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