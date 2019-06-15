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Нападение на танкеры в Оманском заливе

Все члены экипажа танкера Front Altair прибыли в Дубай

При этом некоторые из них сразу вылетели на родину

ТАСС, 15 июня. Весь экипаж норвежского танкера Front Altair, предположительно подвергшегося атаке в Оманском заливе, в субботу прибыл в Дубай. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные компании Frontline, которой принадлежит судно.

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"Все 23 члена экипажа танкера, покинувшие аэропорт иранского города Бендер-Аббас, приземлились в международном аэропорту Дубая", - приводит агентство заявление Frontline.

Между тем, как заявил Reuters представитель компании, некоторые члены экипажа, состоящего из граждан России, Филиппин и Грузии, вылетели на родину сразу после прибытия в Дубай, остальным морякам перелет предстоит в воскресенье.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, среди которых были россияне, иранские пограничники изначально эвакуировали в свой порт Джаск.

США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг данные обвинения.

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ИранНападение на танкеры в Оманском заливе
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