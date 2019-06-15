"Желтые жилеты" собрали на 31-й марш во Франции лишь самых стойких участников движения

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Субботняя манифестация "желтых жилетов" во Франции была отмечена наиболее слабой мобилизацией за всю семимесячную историю движения, основанного минувшей осенью. Министерство внутренних дел республики насчитало по всей стране всего 7 тыс. демонстрантов, в том числе менее тысячи человек - в Париже.

Таким образом, социальному движению не удалось даже удержаться на уровне минувшей недели. Тогда манифестации "желтых жилетов", по данным полиции, собрали во Франции 10300 человек. "Желтые жилеты", правда, сразу оспорили статистику властей. По их собственным данным, в протестах в субботу участвовали не менее 20400 человек.

В столице, где Елисейские Поля уже несколько недель закрыты для демонстрантов, марш был организован на восточных окраинах. Согласно подсчетам полиции, в нем участвовали 950 человек. Более двухсот активистов приняли участие в манифестации в Мант-ла-Жоли - промышленном городе на левом берегу Сены в 50 км к западу от Парижа. К "желтым жилетам" примкнул там коллектив лицеистов.

От Бургундии до Кальвадоса

Менее ста манифестантов участвовали в демонстрациях в Дижоне, главном городе региона Бургундия - Франш-Конте, и в нормандском Кане (департамент Кальвадос). Всего 300 человек решили выйти на улицы Бордо, прежде не раз становившегося ареной столкновений демонстрантов и полиции. Примерно столько же прошли в субботу по Монпелье.

По мнению активиста Франка Бернара, движению следует разнообразить формы своих протестов. "Демонстрации по субботам не должны становится ритуалом, - считает он. - Французы в основном солидарны с требованиями "желтых жилетов", но не принимают формы их действий".

Демонстрация в Тулузе стала, правда, более массовой, чем неделю назад. Более тысячи горожан откликнулись на призыв в социальных сетях сделать этот город на юге страны "национальной столицей движения" в 31-ю неделю протестов.

Манифестация не была заранее согласована с властями для получения необходимых разрешений и сопровождалась беспорядками. Полиция задержала в городе 17 манифестантов. За вторжение в зону, где действует запрет на проведение уличных шествий, пять человек оштрафованы. Двум демонстрантам понадобилась медицинская помощь после легких ранений, полученных в ходе уличных столкновений.

Поддержка артистов

Власти приняли меры для того, чтобы марши протеста не мешали проведению в субботу в Тулузе и других городах Франции церемоний в память всемирно известного французского рок-певца Джонни Холлидея. Для участия в мемориальных торжествах в Тулузу прибыли его вдова Летиция и дочери Джейд и Джой. Именем артиста, скончавшегося два года назад, в субботу была названа городская площадь, именуемая отныне Эспланадой Джонни Холлидея. В парижском предместье Сен-Кентен-ан-Ивелин (департамент Ивелин) прошел концертный марафон 400 гитаристов, исполнивших "классику" репертуара певца.

Как заявил ранее сын артиста Дэвид Холлидей, его "отец с симпатией относился к социальным движениям и обязательно поддержал бы "желтых жилетов". Солидарность с требованиями участников протестов уже высказали звезды французского кино. "По-своему я сама "желтый жилет", хотя и не разбиваю витрины", - признала известная киноактриса Матильд Сенье.

Брижит Бардо разметисла в Twitter в разгар социальных протестов фотографию, где она запечатлена в желтом жилете. Она также приняла участие в одном из региональных собраний движения.

Возьмет ли движение паузу?

Тем не менее, по оценкам прессы, протесты постепенно сходят на нет. Телевизионный комментатор Мишель Тоб не исключил, однако, организации демонстраций в период проведения в августе в Биаррице саммита Группы семи. "Если только само движение не возьмет летнюю паузу", - заметил обозреватель.

Движение "Желтые жилеты" родилось во Франции 17 ноября 2018 года. Протесты минувшей осенью были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо, а также снижением допустимой скорости на провинциальных дорогах до 80 км/ч. Неформальным лидером протестов стал водитель грузовика Эрик Друэ. Тогда же своей униформой его сторонники избрали светоотражающий жилет автомобилистов.

С тех пор марши проходили во Франции каждую субботу. За время беспорядков пострадали 2448 манифестантов и 1797 полицейских и жандармов. Часть протестующих считают, что полученные ими ранения вызваны применением полицией резиновых пуль.

Закрытые магазины, сожженные машины, другие акты вандализма все тревожнее выглядят в зеркале экономической статистики. Согласно оценкам правительства, демонстрации обходятся Франции в 0,2% экономического роста. За 2018 и 2019 годы это составит не менее 4 млрд евро. Властям, однако, удалось перехватить инициативу. Движение протеста, констатируют аналитики, пошло на спад с началом инициированных президентом Франции Эмманюэлем Макроном общенациональных дебатов. Повестка дня этой дискуссии оказалась даже более широкой, чем список требований участников протестов.