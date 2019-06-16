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Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США против России

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось что спецслужбы Соединенных Штатов стали активнее пытаться внедрить вредоносное ПО в российскую энергосистему
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Утверждения газеты The New York Times о том, что спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России, не соответствуют действительности. Об этом заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

"Можете ли вы поверить в то, что находящаяся в упадке The New York Times опубликовала статью, в которой утверждается, что Соединенные Штаты существенно участили кибератаки против России", - написал Трамп в Twitter. "Это фактически измена со стороны некогда великолепной газеты, которая столь отчаянно нуждается в сенсации, любой сенсации, даже если это наносит вред стране", - отметил президент США.

"Кроме того, [это] неправда", - добавил он.

Теги
СШАРоссияТрамп, Дональд
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