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Экспорт российского вооружения

Эрдоган заявил, что поставки С-400 могут начаться в первой половине июля

Как заявил президент Турции, каких-либо проблем в этом вопросе не наблюдается

АНКАРА, 16 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки приобретаемых Анкарой зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 начнутся в первой половине июля. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам на борту самолета при возвращении из Душанбе, где он участвовал в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершенное дело. Каких-либо проблем не наблюдается. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля", - приводит высказывания президента телеканал NTV.

Теги
ТаджикистанТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипЭкспорт российского вооружения
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